رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الديهي: تركيا ستصبح ملكية خاصة لقطر
السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:07 م
طباعة
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المعارضة التركية استنكرت بيع أردوغان أصول البورصة التركية، لافتا إلى أن أردوغان كأنه يبيع عفش بيته.
التفاصيل
موضوعات متعلقة
عزل مرتضى وتجميد المجلس.. ننفرد بقرار وزير الرياضة لمجلس الزمالك
«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية
الحكومة تحسم الأمر.. لا تخفيض برواتب الموظفين
القصة الكاملة لأزمة كاهن الإسكندرية.. القس كيرلس فتحي يطعن بالكتاب المقدس
الصور
«التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ 27 أسرة بأسيوط
محافظ أسيوط: تجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه
أسيوط تناشد أهاليها الإسراع في التصالح على مخالفات البناء
مد خدمة الصرف الصحي بدير درنكة ودرنكة الجديدة بـ 148 مليون جنيه
تدريب عملي للتعامل مع حالات الطوارئ بـ«مياه دمياط»
الأكثر قراءة
«التعليم» تكشف حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول
6 مكاسب حققها الأهلي من الفوز على الزمالك
«واقعة الكلب».. هل يمكن محاسبة المتنمرين على شيكابالا؟
الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار «بهرم خوفو» تمت في عهد الإخوان
المزيد
إنفوجراف
كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»
نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»
7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)
الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)
نجم الساعة
إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)
منوعات
تعرف على موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة الغير منتظمة 2021
بيكنباور: «مارادونا» كان عبقريًا لكنه فقد السيطرة على حياته
بريطانيا: اكتشاف نبتة نادرة في بركة
«الأوكسا» يهنئ مصر بنجاح تنظيم «نهائي القرن»
المزيد
أيام زمان
فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه
«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟
ذكريات حمادة إمام وطه إسماعيل وشحتة مع «أهداف لا تُنسى»
«هدى» حكاية الاسم الفني لـ«شادية» في بداية مشوارها
المزيد
مقالات الرأي
ماجد حبته
قتلة لن يحاسبهم أحد
د. منى حلمى
فى مديح الدولة المدنية الحديثة
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
المزيد
الثقافة
«هبات ساخنة» جديد الروائية سعاد سليمان عن دار روافد
لم يكتف بسرقة اسم الرواية ولكن سرقها كاملة.. حكاية «قبر الغريب»
قبل افتتاحه.. صور الأعمال التشكيلية المشاركة في «ما بعد كورونا»
«مراحل».. معرض جديد للفنان فتحي عفيفي غدًا
المزيد