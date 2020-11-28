إحالة المتهمين بسرقة التكاتك «بالشطة» للجنايات

أمرت نيابة الأميرية بإحالة المتهمين بسرقة التكاتك بأسلوب إلقاء الشطة فى وجهوه السائقين لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين عادل.م، عيسى.ح عاطلين، أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص فى سرقة التكاتك بأسلوب إلقاء الشطة فى وجوه السائقين، وأقروا بسرقتهم لـ 7 تكاتك بذات الأسلوب بأماكن مختلفة، كما أقروا بتغييرهم ملامح التكاتك وبيع 3 منها.كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات تفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم وباجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدوا عن بقية التكاتك المسروقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.