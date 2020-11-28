القبض على طالب صدم 3 فتيات بقنا وفر هاربًا

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، القبض على طالب لاتهامه بإصابة 3 طالبات، أثناء قيادته سيارة ملاكي بمنطقة المساكن في قنا.وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا، بإصابة نهلة السيد محمد، 19 عامًا، بكسر في الساق اليسرى، وهاجر عبد الرؤوف محمود، 19 عامًا، بكسر بالساق اليسرى، وطالبة أخرى، مقيمات الأقصر، بعد أن صدمتهن سيارة ملاكي بمنطقة المساكن بقنا.وتمكنت حملة أمنية، برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث قنا، والرائد بسام حمزة، معاون أول المباحث، من ضبط "محمد. ش. م"، 18 عامًا، طالب ومقيم بالوقف، والمتسبب في الواقعة.وكشفت تحريات المباحث، أن الطالب كان يقود سيارة ملاكي، بدون رخصة قيادة، وأن السيارة ملك صديق والده، وأثناء فراره من موقع الحادث تاركا السيارة، تم العثور على رخصة السيارة والتواصل مع صاحبها وضبط المتهم.تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت إخلاء سبيل المتهم من قسم قنا.