تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 29-11-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد

أسعار الدينار الكويتي





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يرصد "الدستور"الأحد 29-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:وعلي المستوي المحلي، استقر الدينار اليوم في بنك بلوم والبنك المصري الخليجي، مقابل ارتفاع سعر الدينار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي وبنك مصر.استقر الدينار الكويتي في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.04 جنيه وللبيع 51.46، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 51.49، كما استقر سعر الدينار امام الجنيه اليوم في بنك التعمير والاسكان ليسجل للشراء 48.20 جنيه وللبيع 51.36.وفي البنك الاهلي الكويتي ارتفع سعر الدينار اليوم ليسجل للشراء 47.88 جنيه وللبيع 51.46، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.59 جنيه وللبيع 51.46، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.59 جنيه وللبيع 51.46، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.43 جنيه وللبيع 51.46، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.30 جنيه وللبيع 51.46، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 48.23 جنيه وللبيع 51.49.كما ارتفع الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي الدولي ليسجل للشراء 488.37 جنيه وللبيع 51.30، وفي بنك الاسكندرية فسجل للشراء 48.37 جنيه وللبيع 51.46، وفي وفي مصرف أبوظبي الاسلامي فسجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 51.46، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 51.46، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.46، وفي بنك مصر فسجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.36، أما في المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.04 جنيه وللبيع 51.46.وفي المقابل، تراجع الدينار اليوم ليسجل للشراء 50.98 جنيه وللبيع 51.47، وفي البنك الاهلي المص ري سجل للشراء 48.59 جنيه وللبيع 51.36.