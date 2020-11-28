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سياسي

القومي للمرأة يطلق سلسلة العروض الجماهيرية لفيلم «بين بحرين»

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:48 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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بدأ المجلس القومي للمرأة، إطلاق سلسلة العروض الجماهيرية لفيلم «بين بحرين» بعدد من محافظات الجمهورية خلال حملة الـ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

حيث بدأت العروض الجماهيرية خلال الفترة من 27 نوفمبر وتستمر حتى 14 ديسمبر القادم بمحافظات قنا وأسيوط والأقصر ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية، وتضمنت العروض عقد حلقة نقاشية برئاسة مقررات فروع المجلس بالمحافظات المذكورة، للتوعية بمخاطر وأضرار جريمة ختان الإناث.

يذكر أن المجلس أصدر الفيلم بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركة أكسير وشركاء التنمية، والفيلم من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج أنس طلبة سيناريو وحوار أماني التونسي، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول، ولبنى ونس، وتدور أحداثه حول زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها، كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

وقد حصد الفيلم 6 جوائز حتى الآن خلال جولته بالمهرجانات العربية والعالمية، حيث حاز جائزتين في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة؛ جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية.

كما حصد الفيلم جائزتيّ أفضل إخراج لأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، بالإضافة اإلى جائزة الإنجاز الفني في السيناريو وجائزة أفضل فيلم من مهرجان بروكلين السينمائي الدولي وقد تم عرضه أيضا بعدد من المهرجانات في أوروبا.

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