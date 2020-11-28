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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

مصور بوستر «يا بخته» لهاني شاكر وأحمد سعد: تركيبة جديدة ومميزة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:41 م
هاني شاكر وأحمد سعد
هاني شاكر وأحمد سعد
حسين الجندي
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قال مصور المشاهير شريف قمر، إنه سعيد بالتعاون مع فنانين كبار مثل المطرب هاني شاكر والمطرب أحمد سعد، عن طريق تصميم بوستر أغنية "يا بخته"، والتي تم طرحها منذ يومين على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكشف "قمر" لـ"الدستور" أن الثنائى هاني شاكر وأحمد سعد تركيبة جديدة ومميزة؛ وهو ما اتضح في روح الموضوع الذي قدموه وما نفذته من خلال بوستر الأغنية، مشيرا إلى أن كواليس تصوير الأفيش أو البوستر كانت جميلة كوميدية جدا مثلما ظهر على الأغنية أيضا.

واختتم "قمر" حديثه قائلا: "اعتمدت في فكرة تصوير البوستر على أنهم أصحاب يرتدون نفس الملابس وشكلهم هادئ وخفيف جدا ويظهروا سعداء؛ والظهور دون تكلف أو أفوره".

أغنية "يا بخته" غناء المطربان أحمد سعد وهاني شاكر؛ وهي من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان أحمد سعد، توزيع محمود صبرى، مهندس صوت أحمد جودة".

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