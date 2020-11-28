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سياسي

مارجريت عازر: جنوب السودان يمثل أهميةً استثنائية بالنسبة لمصر

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:47 م
مارجريت عازر
مارجريت عازر
إسلام نصير
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أكدت النائبة مارجرت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة جنوب السودان تأتى فى إطار أهمية دولة جنوب السودان لمصر، مشيرة إلى أن جنوب السودان يمثل أهميةً استثنائية بالنسبة لمصر لما يمثله من عمق أمني واستراتيجي، ولعلاقاتنا التاريخية معه باعتباره أرض التلاقى والتواصل العربى الإفريقى، وكذلك بما يملكه من فرص وإمكانات واعدة، تبذل مصر مساعى كبيرة لتوطيد علاقاتها مع الجنوب السوداني فى إطار إستراتيجية شاملة لتطويرها، من أجل دعم التنمية وتحقيق السلام والاستقرار بين دولتى السودان.

وأشارت وكيلة حقوق الانسان إلى أن مصر سارعت من قبل إلى إعلان دعمها لدولة جنوب السودان والاعتراف بها دولة مستقلة، وإقامة علاقات دبلوماسية معها، وذلك فى إطار حرص مصر على رغبة أبناء الجنوب فى أن تكون لهم دولة مستقلة خاصة بهم ومنفصلة عن الشمال، وهناك تنسيقٌ بين مصر وجنوب السودان فيما يتعلق بحوض نهر النيل، وفى التوصل إلى حلول للصراعات بالطرق السلمية لتحقيق الاستقرار في جنوب السودان والقرن الإفريقي والقارة الإفريقية.

وأضافت عازر أنه فى إطار دعم مصر لدولة جنوب السودان، أرسلت مصر أكبر قوة لقوات حفظ السلام الدولية بجنوب السودان، حرصًا على دعم استقرار الدولة، وتسعى مصر إلى زيادة دعمها لدولة جنوب السودان فى مجالات التعليم والصحة والمشروعات الخدمية والبنية التحتية، والتعاون المشترك فى كل المجالات.

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