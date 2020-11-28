رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المركزي اليوناني»: يجب على الاتحاد الأوروبي مساعدة البنوك لمواجهة كورونا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:18 م
المركزي اليوناني
المركزي اليوناني
أبوزيد على
طباعة
قال يانيس ستورناراس محافظ البنك المركزي اليوناني، المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي، إن أوروبا عليها حماية الودائع المصرفية لدعم المقرضين الذين يكافحون تحت وطأة جائحة فيروس كورونا.

وتعاني البنوك في المنطقة الأوروبية من انخفاض الربحية، فضلًا عن التقييمات المنخفضة بشكل استثنائي، ما أدى إلى القلق من أن الارتفاع الحتمي في القروض المتعثرة وسط الركود الناجم عن الوباء ما سيخلق مخاطر نظامية.

وقال ستورناراس في مقال لصحيفة هاندلسبلات الألمانية: "في حالات استثنائية، أؤيد إدخال موقف أكثر مرونة بشأن مساعدات الدولة للمتضررين من كورونا".

وجادل ستورناراس بأنه يجب استبعاد جميع الودائع من الأدوات التي تمتص خسائر رأس المال، لحماية البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي يتم تمويلها بشكل أساسي من خلال الودائع ولا يمكنها إصدار ما يكفي من الديون الثانوية لمواجهة تداعيات كوفيد-19.

كما قدم ستورناراس خطة التأمين على الودائع على مستوى أوروبا لتعزيز الثقة، وهو مشروع متعثر منذ فترة طويلة بسبب اعتراض ألمانيا عليه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«محمد» يسرق جثة ابنته «بسملة» من المقبرة في الدقهلية.. ما السر؟

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

من الأرشيف.. سر «القطيعة» بين الملكة فريدة وبناتها

الحكومة تحسم الأمر.. لا تخفيض برواتب الموظفين

الصور

image description

«التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ 27 أسرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه

image description

أسيوط تناشد أهاليها الإسراع في التصالح على مخالفات البناء

image description

مد خدمة الصرف الصحي بدير درنكة ودرنكة الجديدة بـ 148 مليون جنيه

image description

تدريب عملي للتعامل مع حالات الطوارئ بـ«مياه دمياط»

الأكثر قراءة

«قضايا الدولة» تُعد مذكرة للدفاع عن وزير الرياضة ضد مرتضى منصور

أهالي جنوب السودان لـ«الدستور»: السيسي لا يأتي إلا بالخير

الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار «بهرم خوفو» تمت في عهد الإخوان

الحكومة تحسم الأمر.. لا تخفيض برواتب الموظفين

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

بريطانيا: اكتشاف نبتة نادرة في بركة

«الأوكسا» يهنئ مصر بنجاح تنظيم «نهائي القرن»

درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 في مناطق بأستراليا

71.9 مليون دولار لحماية معابد الكهوف في بلدة صينية

أيام زمان

من الأرشيف.. سر «القطيعة» بين الملكة فريدة وبناتها

والدة فنانة شهيرة شيع مجلس إدارة النادى الأهلى جنازتها

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
ماجد حبته
وجوه قديمة.. وسياسات جديدة
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
المزيد

الثقافة

«مراحل».. معرض جديد للفنان فتحي عفيفي غدًا

قبل افتتاحه.. صور الأعمال التشكيلية المشاركة في «ما بعد كورونا»

«هبات ساخنة» جديد الروائية سعاد سليمان عن دار روافد

بعدما أشارت لها انتصار السيسي.. القصة الكاملة لبطلة «الوتد» فاطمة تعلبة