«المركزي اليوناني»: يجب على الاتحاد الأوروبي مساعدة البنوك لمواجهة كورونا

قال يانيس ستورناراس محافظ البنك المركزي اليوناني، المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي، إن أوروبا عليها حماية الودائع المصرفية لدعم المقرضين الذين يكافحون تحت وطأة جائحة فيروس كورونا.وتعاني البنوك في المنطقة الأوروبية من انخفاض الربحية، فضلًا عن التقييمات المنخفضة بشكل استثنائي، ما أدى إلى القلق من أن الارتفاع الحتمي في القروض المتعثرة وسط الركود الناجم عن الوباء ما سيخلق مخاطر نظامية.وقال ستورناراس في مقال لصحيفة هاندلسبلات الألمانية: "في حالات استثنائية، أؤيد إدخال موقف أكثر مرونة بشأن مساعدات الدولة للمتضررين من كورونا".وجادل ستورناراس بأنه يجب استبعاد جميع الودائع من الأدوات التي تمتص خسائر رأس المال، لحماية البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي يتم تمويلها بشكل أساسي من خلال الودائع ولا يمكنها إصدار ما يكفي من الديون الثانوية لمواجهة تداعيات كوفيد-19.كما قدم ستورناراس خطة التأمين على الودائع على مستوى أوروبا لتعزيز الثقة، وهو مشروع متعثر منذ فترة طويلة بسبب اعتراض ألمانيا عليه.