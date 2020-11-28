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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق وأمريكا يبحثان سبل القضاء على فلول «داعش»

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:52 م
داعش
داعش
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بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، مع السفير الأمريكي في بغداد، مسألة القضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي- نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن "الأعرجي التقى، اليوم، السفير الأمريكي.. وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة".

وأضاف أن "الجانبين أكدا أهمية تبادل المعلومات الاستخبارية، للقضاء على ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي".

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