العراق وأمريكا يبحثان سبل القضاء على فلول «داعش»
السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:52 م
ا ش اطباعة
بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، مع السفير الأمريكي في بغداد، مسألة القضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.
وذكر بيان لمكتب الأعرجي- نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن "الأعرجي التقى، اليوم، السفير الأمريكي.. وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة".
وأضاف أن "الجانبين أكدا أهمية تبادل المعلومات الاستخبارية، للقضاء على ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي".
وذكر بيان لمكتب الأعرجي- نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن "الأعرجي التقى، اليوم، السفير الأمريكي.. وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة".
وأضاف أن "الجانبين أكدا أهمية تبادل المعلومات الاستخبارية، للقضاء على ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي".