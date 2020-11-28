مطران سمالوط يلقي عظة الأحد الأسبوعية عبر الفضائيات المصرية

يلقي الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، صباح غد الأحد، العظة الأسبوعية ليوم الأحد؛ والتي تذاع على القنوات الفضائية.ويشارك أساقفة الكنيسة القبطية أسبوعيا بإلقاء عظة أسبوعية يوم الأحد؛ بهدف الأقباط روحيا منذ فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الشهر الجاري خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بيانًا بعدد من الإجراءات الاحترازية لتقليل الأعداد في أنشطة الكنائس، وعقد صلوات الأكليل بـ10 أفراد فقط والجنازات بـ20 فردا، وإلغاء صلوات الحميم وصلاة التالت، والاكتفاء بأعداد محدودة في القداسات ومدارس الأحد.