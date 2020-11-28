رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

من «خرابة» لأكبر مزار سياحى.. القصة الكاملة لبحيرة عين الصيرة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:13 م
بحيرة عين الصيرة
بحيرة عين الصيرة
مصطفى عبدالله
طباعة
اقترب موعد افتتاح المشروع القومي لتطوير بحيرة عين الصيرة، ذلك المشروع المقام على مساحة 265 ألف متر، أي ما يقرب من 63 فدانًا، بتكلفة بلغت 280 مليون جنيه، للتحول من خرابة كانت تعج بالعشوائية إلى مزار تاريخي وسياحي وتراثي.

يضم المشرع القومي المقام بعين الصيرة عددا من المزارات السيايحية والمناطق الترفيهية والمطاعم والحدائق والمسارح وأدوار للسينما ومنافذ لبيع الكتب ومسرح مكشوف ومرسى للقوارب بالبحيرة وأفرع للبنوك، وأماكن تجارية وإدارية ووحدات إسكان إدارى.

ولم تكتف أجهزة الدولة من إقامة المشروع الذي يضم المزارات السياحية والأثرية والتراثية فقط بل ذهبت لإنشاء كباري لخدمة المشروع القومي عبر محور الحضارات، ويضم المشروع كوبريين؛ الأول هو "عين الصيرة"، الذي يربط طريق صلاح سالم بالطريق الدائري، ويبدأ من أمام بحيرة "عين الحياة" ويمر عبر طريق "الخيالة" متجهًا إلى منطقة "بئر أم سلطان" حتى الطريق الدائري، ويمر الكوبري عموديًا فوق الكوبري الثاني، الذي يبدأ من أمام متحف الحضارة للقادم من طريق الكورنيش، ويمر عبر منطقة الإمام الليثي والإمام الشافعي، ويمر أعلى شارع الكردي، ثم يستمر حتى المرور فوق كوبري التونسي ليلتقي طريق الأوتوستراد.

شمل مشورع محور الحضارات إنشاء 6 كباري بمنطقة "عين الحياة"، في مشروع ضخم مخطط له جيدًا للاستفادة القصوى من المنطقة التاريخية، وتم الانتهاء من أعمال التكريك، وأعمال القطع في التربة العادية والصخرية لتوسعة البحيرة، كما تم أعمال الردم وأعمال التدبيش.، وفيما يتعلق بأعمال اللاند سكيب والإنشاءات وأعمال النوافير، فقد تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والميزانية الشبكية بعد انتهاء شركة الكراكات من أعمالها، كما تم رفع المخلفات من الموقع وأعمال التسوية بمساحة 123566 مترا مسطحا، على أنه جاري توريد وفرد تربة الإحلال لتشكيل الميول الخاصة باللاند سكيب، وتصل الكمية التي تم فردها إلى 70000 متر3 من إجمالي 85000 متر.

عملت أجهزة التخطيط العمراني على إزالة 200 ألف متر مكعب مخلفات من البحيرة لتطويرها وتوسعتها، وجاء العمل فيها على مدار اليوم بنظام الثلاث ورديات لإنشاء ممشى سياحيي بطول 2500 متر، ومناطق خضراء، إضافة إلى مطاعم ومرسى قوارب ونوافير.

قسم المشروع لعدة ساحات لتناول المشروبات الساخنة والاطعمة الخفيفة صباحًا، وساحة الجزيرة بها غابة صغيرة وسط المياه وسيقام بها كافيهات بجانب مرسى للمراكب.، ويسيشمل المشروع حوض للأسماك ولم يتوقف الجانب الترفيهي عند هذا الحد سيضم المشورع 20 منفذًا للوجبات السريعة و4 مطاعم شرقية وكذلك تخصيص شاشات عرض مطله على البيحيرة لمتابعة الفاعليات والماتشات الرياضية.

خدم على المشروع المقام على مساحة 63 فدان بمحطة معالجة مياه و4 محطات كهرباء وإنشاء وتوزيع وتنفيذ خزانات للمياه وأخرى لإطفاء الحرائق سعة 850 م3 مياه، وثالثة لري المزروعات والمناطق المفتوحة سعة 1000 م3 مياه، وشبكة ري للمناطق الخضراء طول 6 آلاف متر، وشبكة صرف صحي للمشروع طول 1200 متر، ومحطة لمعالجة وتنقية مياه البحيرة، وشبكة صرف مغطى للمياه الجوفية بطول 450 مترا، ومحطة كهرباء رئيسية لتغذية المشروع بالكهرباء قدرة 3 ميجاوات.

موضوعات متعلقة

الصحة: 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

وفاة الدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب فى القليوبية متأثرا بإصابته بكورونا

عزل مرتضى وتجميد المجلس.. ننفرد بقرار وزير الرياضة لمجلس الزمالك

«نهائي القرن».. الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا

الصور

image description

«التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ 27 أسرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه

image description

أسيوط تناشد أهاليها الإسراع في التصالح على مخالفات البناء

image description

مد خدمة الصرف الصحي بدير درنكة ودرنكة الجديدة بـ 148 مليون جنيه

image description

تدريب عملي للتعامل مع حالات الطوارئ بـ«مياه دمياط»

الأكثر قراءة

الإدارية العليا تكشف عن أخطر عملية للإضرار «بهرم خوفو» تمت في عهد الإخوان

«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية

الحكومة تحسم الأمر.. لا تخفيض برواتب الموظفين

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«الأوكسا» يهنئ مصر بنجاح تنظيم «نهائي القرن»

درجات الحرارة تتجاوز الـ 40 في مناطق بأستراليا

71.9 مليون دولار لحماية معابد الكهوف في بلدة صينية

بدء اليوم الدراسي متأخرا يقلل نوبات الصداع لطلاب الثانوي

أيام زمان

والدة فنانة شهيرة شيع مجلس إدارة النادى الأهلى جنازتها

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط
صفاء النجار
الذكورة السامة «٢»
ماجد حبته
وجوه قديمة.. وسياسات جديدة
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
المزيد

الثقافة

بعدما أشارت لها انتصار السيسي.. القصة الكاملة لبطلة «الوتد» فاطمة تعلبة

تجديد ندب هانى النابلسى مديرًا للفرقة القومية للفنون الشعبية

سر لقب «الواد علام» الذي أطلقته شادية علي سمير صبري

محمد هشام: أنا أقرب أبطال قصائدي إلى نفسي.. وأتمنى دخول السينما مع «المعري»