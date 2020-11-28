من «خرابة» لأكبر مزار سياحى.. القصة الكاملة لبحيرة عين الصيرة

اقترب موعد افتتاح المشروع القومي لتطوير بحيرة عين الصيرة، ذلك المشروع المقام على مساحة 265 ألف متر، أي ما يقرب من 63 فدانًا، بتكلفة بلغت 280 مليون جنيه، للتحول من خرابة كانت تعج بالعشوائية إلى مزار تاريخي وسياحي وتراثي.يضم المشرع القومي المقام بعين الصيرة عددا من المزارات السيايحية والمناطق الترفيهية والمطاعم والحدائق والمسارح وأدوار للسينما ومنافذ لبيع الكتب ومسرح مكشوف ومرسى للقوارب بالبحيرة وأفرع للبنوك، وأماكن تجارية وإدارية ووحدات إسكان إدارى.ولم تكتف أجهزة الدولة من إقامة المشروع الذي يضم المزارات السياحية والأثرية والتراثية فقط بل ذهبت لإنشاء كباري لخدمة المشروع القومي عبر محور الحضارات، ويضم المشروع كوبريين؛ الأول هو "عين الصيرة"، الذي يربط طريق صلاح سالم بالطريق الدائري، ويبدأ من أمام بحيرة "عين الحياة" ويمر عبر طريق "الخيالة" متجهًا إلى منطقة "بئر أم سلطان" حتى الطريق الدائري، ويمر الكوبري عموديًا فوق الكوبري الثاني، الذي يبدأ من أمام متحف الحضارة للقادم من طريق الكورنيش، ويمر عبر منطقة الإمام الليثي والإمام الشافعي، ويمر أعلى شارع الكردي، ثم يستمر حتى المرور فوق كوبري التونسي ليلتقي طريق الأوتوستراد.شمل مشورع محور الحضارات إنشاء 6 كباري بمنطقة "عين الحياة"، في مشروع ضخم مخطط له جيدًا للاستفادة القصوى من المنطقة التاريخية، وتم الانتهاء من أعمال التكريك، وأعمال القطع في التربة العادية والصخرية لتوسعة البحيرة، كما تم أعمال الردم وأعمال التدبيش.، وفيما يتعلق بأعمال اللاند سكيب والإنشاءات وأعمال النوافير، فقد تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والميزانية الشبكية بعد انتهاء شركة الكراكات من أعمالها، كما تم رفع المخلفات من الموقع وأعمال التسوية بمساحة 123566 مترا مسطحا، على أنه جاري توريد وفرد تربة الإحلال لتشكيل الميول الخاصة باللاند سكيب، وتصل الكمية التي تم فردها إلى 70000 متر3 من إجمالي 85000 متر.عملت أجهزة التخطيط العمراني على إزالة 200 ألف متر مكعب مخلفات من البحيرة لتطويرها وتوسعتها، وجاء العمل فيها على مدار اليوم بنظام الثلاث ورديات لإنشاء ممشى سياحيي بطول 2500 متر، ومناطق خضراء، إضافة إلى مطاعم ومرسى قوارب ونوافير.قسم المشروع لعدة ساحات لتناول المشروبات الساخنة والاطعمة الخفيفة صباحًا، وساحة الجزيرة بها غابة صغيرة وسط المياه وسيقام بها كافيهات بجانب مرسى للمراكب.، ويسيشمل المشروع حوض للأسماك ولم يتوقف الجانب الترفيهي عند هذا الحد سيضم المشورع 20 منفذًا للوجبات السريعة و4 مطاعم شرقية وكذلك تخصيص شاشات عرض مطله على البيحيرة لمتابعة الفاعليات والماتشات الرياضية.خدم على المشروع المقام على مساحة 63 فدان بمحطة معالجة مياه و4 محطات كهرباء وإنشاء وتوزيع وتنفيذ خزانات للمياه وأخرى لإطفاء الحرائق سعة 850 م3 مياه، وثالثة لري المزروعات والمناطق المفتوحة سعة 1000 م3 مياه، وشبكة ري للمناطق الخضراء طول 6 آلاف متر، وشبكة صرف صحي للمشروع طول 1200 متر، ومحطة لمعالجة وتنقية مياه البحيرة، وشبكة صرف مغطى للمياه الجوفية بطول 450 مترا، ومحطة كهرباء رئيسية لتغذية المشروع بالكهرباء قدرة 3 ميجاوات.