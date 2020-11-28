مقتل وضبط 17 عنصرًا إجراميًا شديدي الخطورة خلال أسبوع

أسفرت جهود رجال الأمن العام لضبط العناصر الخطرة، خلال أسبوع، عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط 14 عنصرًا بنطاق مديريات أمن "الإسكندرية- الدقهلية- أسيوط- قنا"، بإجمالى مضبوطات 16 قطعة سلاح نارى "رشاش- 6 بنادق آلية- 3 بنادق خرطوش- 2 مسدس- 4 فرد محلى- كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من الأقراص والمواد المخدرة".جدير بالذكر، أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا، أبرزها "شروع فى قتل- مقاومة سلطات- إطلاق أعيرة نارية- سرقة بالإكراه- سلاح نارى- مخدرات".كما أسفرت الجهود عن ضبط 29 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 4876 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 753 قضية متنوعة أخرى.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.