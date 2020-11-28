الجيش الإثيوبي: سنسيطر على عاصمة إقليم تيجراي خلال أيام

عقب السيطرة على مناطق استراتيجية بعاصمة تيجراى، أعلن الجيش الإثيوبي أنه سيسيطر، خلال الأيام المقبلة، على مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي.وقال رئيس وحدة التدريب في قوات الدفاع الإثيوبية، اللفتنانت جنرال حسن إبراهيم، في بيان، إن القوات الاتحادية سيطرت على بلدة وقرو، التي تبعد 50 كيلومترا شمالي ميكيلي، مشيرا إلى أنها ستسيطر على العاصمة خلال بضعة أيام.وأوضح إبراهيم أن القوات الحكومية سيطرت أيضًا على عدة بلدات أخرى، وفقا لوكالة رويترز.وفى وقت سابق من اليوم، قالت السفارة الأمريكية في إريتريا المجاورة، في وقت مبكر السبت، فى بيان لها، إنه سمع دوي ضوضاء عالية، ربما انفجار في العاصمة أسمرة، مساء أمس الجمعة.يذكر أن صواريخ أطلقتها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي كانت قد سقطت على إريتريا في 14 نوفمبر.