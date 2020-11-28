فرج عامر يثمن تكليف الرئيس بالبدأ فورا في «أهالينا 3»

ثمن المهندس محمد فرج عامر، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالبدء الفوري في إنشاء التجمع السكني "أهالينا 3" امتدادا لسلسلة تجمعات "أهالينا" السكنية التي تم إنشاؤها، وذلك لتوفير سكن لائق ومكتمل المرافق والخدمات الحديثة للمواطنين من أهالي المناطق العشوائية، وذات الظروف المعيشية الصعبة الجاري تطويرها في محيط شبكة المحاور والطرق الجديدة ولتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.وقال عامر، في بيان، إن أهالينا من الفقراء والبسطاء من الشعب المصري العظيم لأول مرة فى تاريخ مصر يحظون باهتمام كبير من مؤسسة الرئاسة بإنجاز وتوفير وحدات سكنية لهم على أعلى مستوى من التخطيط الهندسى والمعمارى، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات الإنسانية من الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى تحظى بارتياح كبير وواسع النطاق من الرأى العام المصري.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تفقد أمس الجمعة سير العمل ومعدلات الإنجاز في بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة، بما في ذلك عدد من المحاور الرئيسية بشرق العاصمة، ومنها محور صلاح سالم الممتد إلى الكلية الحربية ومنطقة مطار القاهرة وجسر السويس، مرورًا بمحور الدائري الذي يربط تلك المنطقة بطريق القاهرة السويس، ومدينة القاهرة الجديدة" كما اطلع الرئيس السيسى علي تفاصيل الخطوات التنفيذية والإنشائية بتلك المواقع من المشرفين الهندسين، موجهًا بإنشاء أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لتحقيق انسيابية الحركة وكذلك لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين، فضلا عن البدء الفوري في إنشاء مشروع "أهالينا 3".