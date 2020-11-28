الجيش الإثيوبى يعلن سيطرته على مدينة ويكرو فى تيجراى

أعلن الجيش الإثيوبي أنه بسط سيطرته على مدينة ويكرو على بعد نحو 50 كلم إلى الشمال من مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي المتمرد.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال الجنرال حسن إبراهيم في بيان له، إن قوات الجيش "ستسيطر على ميكيلي بعد عدة أيام"، مضيفا أن الجيش سيطر على عدة مدن أخرى، إلى جانب ويكرو.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أعلن أن الجيش يبدأ "بالمرحلة النهائية" من التقدم في تيجراي، وتعهد بحماية المدنيين في المنطقة.يذكر أن الاشتباكات في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا بين الجيش الاتحادي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" مستمرة منذ 4 نوفمبر الجاري.