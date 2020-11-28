إيران توجه رسالة للأمم المتحدة بشأن اغتيال العالم النووى

وجهت إيران رسالة لأمين عام الأمم المتحدة ولمجلس الأمن تتحدث فيها عن «مؤشرات خطيرة على مسؤولية إسرائيلية» في اغتيال العالم النووي الإيراني.وحذرت إيران في الرسالة من «أي إجراءات متهورة» من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الفترة المتبقية من رئاسة دونالد ترامب، حسبما أفادت أنباء «تاس».وجاء في الرسالة أن إيران تحتفظ بحقوقها في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن شعبها وتأمين مصالحه.يشار إلى أن إيران اتهمت إسرائيل بالوقوف خلف عملية اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده قرب طهران الجمعة، متوعدة بـ«انتقام قاسٍ» من المسؤولين عنها.ويعدّ فخري زاده من أبرز العلماء الإيرانيين في مجاله، وكان يشغل منصب رئيس إدارة منظمة الأبحاث والإبداع في وزارة الدفاع.