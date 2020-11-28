ندوة «العمارة المتوافقة مع البيئة» فى بيت المعمار المصرى.. اليوم

"المدخل التصميمي والتنفيذي للعمارة المتوافقة بيئيًا".. عنوان اللقاء الذي يعقد في بيت المعمار المصري ــ بيت علي لبيب بميدان القلعة٬ وذلك في الخامسة من مساء اليوم السبت٬ ويقدمه المعماري د. إبراهيم مدني.ويتناول "مدني" في المحاضرة: "تطبيقات الدروس المستفادة من المعماريين الرائدين: حسن فتحي ورمسيس ويصا واصف. لما لهما من جهود عظيمة في تأسيس مدرسة العمارة المحلية المتوافقة مع البيئة ومحاولة الحفاظ على الهوية المصرية ورغم ذلك تفرد كل معماري بافكاره المعمارية والفنية والهندسية، بالإضافة إلى مقدمة في تصميم وتنفيذ المباني المتوافقة مع البيئة واستعراض بعض التجارب المعمارية الهامة".ويقام اللقاء مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.