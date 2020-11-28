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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير خارجية المجر: بدء توريد لقاح «سبوتنيك V» الروسى إلى بودابست

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:08 ص
بيتر سيارتو
بيتر سيارتو
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قال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو إن أول توريدات لقاح (سبوتنيك V) الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى المجر ستبدأ في ديسمبر المقبل.

وأضاف وزير خارجية المجر- في تصريحات - إن "وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أكد لنا أنه من الممكن البدء بتوريد دفعات صغيرة من اللقاح الروسي في ديسمبر، وأن دفعات أكبر ستكون متاحة في أواخر يناير".

وأعرب عن رغبة المجر في إنتاج اللقاح الروسي على أراضيها، مشيرا إلى أن مسألة إنتاج اللقاح الروسي في المجر نوقشت أثناء زيارة وزير الصحة الروسي للبلاد.

وأعلنت روسيا تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، في شهر أغسطس الماضي، وتم تسجيل لقاحين في البلاد حتى الآن، الأول (سبوتنيك V)، يطوره مركز (غاماليا) لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم (إيبيفاك كورونا)، يطوره مركز (فيكتور) الحكومي.

وأظهر التحليل المؤقت الثاني للبيانات المأخوذة من دراسة سريرية للقاح (سبوتنيك V) المضاد لكورونا، يوم الثلاثاء الماضي، فاعلية بنسبة 91.4 بالمئة في اليوم الـ28 بعد الحقن الأول، وفاعلية تتجاوز 95% في اليوم الـ42.

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