«الإعلام والدولة والحرب» ندوة بمكتبة مصر العامة.. اليوم

تعقد بمكتبة مصر العامة، بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة٬ بالتعاون مع صالون الإعلام٬ في الثانية عشرة من بعد ظهر اليوم السبت٬ ندوة بعنوان "الإعلام والدولة والحرب.. د.عبدالقادر حاتم نموذجاًَ".يتحدث فيها كلًا من: الدكتور طارق عبدالقادر حاتم٬ والكاتب الصحفي عباس الطرابيلي٬ والكاتب الصحفي عبده مباشر٬ والإعلامي الدكتور جمال الشاعر، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي أحمد أيوب، بمشاركة فريق كورال أطفال.دو.ري.مي.ميوزيك. بقيادة المايسترو أحمد حسام.يذكر أن الدكتور عبدالقادر حاتم ‬أبو الإعلام المصري والعربي٬ رئيس حكومة حرب أكتوبر وصاحب إنجازات في مجال السياحة والثقافة، كان شاهدًا على أحداث بارزة في تاريخ مصر، ومعاصرًا لمواقف تاريخية ومراحل انتقالية وتقلبات سياسية على مدى سنوات عمره التي قضاها محبًا لهذا الوطن وراغبًا في رفعة شأنه٬ لم يكن مجرد وزير عادي أو مسئول تقليدي، ‬بل صفحة مضيئة في تاريخ الأمة قدَّم لها جليل الخدمات.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬كما يعتبر من القلائل الذين اتيحت لهم فرصة العمل تحت قيادة الرؤساء الثلاثة جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسنى مبارك، فهو الذي وضع البنية الأساسية للإعلام المصري في الخمسينيات، وأنشأ التلفزيون المصرث سنة 1960، كما شغل منصب وزير الثقافة عام 1962، ثم اختير وزيرا للإعلام عام 1971، ورئيسا للمجالس القومية المتخصصة.