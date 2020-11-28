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السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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ملخص الشوط الثانى لمباراة القرن
السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:53 ص
الشوط الثانى لمباراة القرن
تصوير ياسمين يحيى
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