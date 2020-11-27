مجلس المحامين يجتمع لبحث إجراء انتخابات النقابات الفرعية غدًا

يرأس المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين، غدا السبت، اجتماع مجلس النقابة العامة، لبحث إمكانية عقد انتخابات النقابات الفرعية ونظر تعديلات لائحة قانون النقابة.ووفق جدول أعمال الاجتماع، فإنه من المقرر النظر في مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، والنظر في أمر دمج النقابات الفرعية المنشأة حديثا؛ وذلك وفقا لنص المادة 144 من قانون المحاماة، وبحث الدعوة إلى إجراء انتخابات النقابات الفرعية.وسوف ينظر في جدول الأعمال الآتي:أولًا: النظر في مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.ثانيًا: النظر في أمر دمج النقابات الفرعية المنشأة حديثا؛ وذلك وفقا لنص المادة 144 من قانون المحاماة.ثالثًا: النظر في الدعوة إلى إجراء انتخابات النقابات الفرعية.رابعًا: ما يستجد من أعمال.