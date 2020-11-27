«أمن الإسكندرية» يكشف ملابسات مقتل سيدة حرقا وضبط الجاني

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية من كشف ملابسات مقتل سيدة وضبط الجانى.وبمناقشته أقر بتوجهه للشقة سكن (المجنى عليها) وسكب مادة معجلة للاشتعال "بنزين" عليها وإضرام النيران بها مما أدى لحدوث إصابتها بحروق متفرقة بالجسم أسفرت عن وفاتها معللًا ذلك سابقة إتهامها له بسرقة ثلاجة من العقار سكنها.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.