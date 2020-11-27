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لايف ستايل

«تقسيم ورديات وعزومة على الخسران».. نهائى القرن بعيون عمال المصانع

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:21 م
عمال المصانع
عمال المصانع
إسلام جمال
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حالة من التوتر يعيشها جماهير الكرة في مصر، بسبب نهائي القرن الأفريقي، في سابقة هي الأولى من نوعها في القارة السمراء.

ويلتقي عملاقي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يأمل الفارس الأبيض في تحقيق النجمة السادسة، فيما يسعى المارد الأحمر لاقتناص اللقب التاسع له.

وهناك الكثير من العمال الذى يحتم عملهم التواجد خلال أوقات المباراة، وهم عمال الورديات الليلية.. فما هي طقوس هؤلاء العمال لمشاهدة المباراة بدون تأثر العمل؟

«الراديو الوسيلة الوحيدة»
يعتبر الراديو من الوسائل المهمة بل والوحيدة أيضًا فغير مسموح بوجود تلفزيون، هكذا أكد سيد عبد الحميد، فنى بأحد مصانع الأسمنت بحلوان، مشيرًا إلى أن الراديو الخاص بالتليفون الأفضل نظرًا لطبيعة عملهم.

وأشار عبدالحميد، إلى أن مباراة الليلة، تحمل الكثير من المفاجآت، مضيفًا أن الكأس فى النهاية لفريق مصرى، الأمر الذى يعتبر جيدًا ومكسب للكرة المصرية.

«كوباية شاى وتقسيم العمل مع زميلى»
من جانبة وجد محمد على، فنى بأحد المصانع لإنتاج الأسمنت، أن تقسم العمل مع زميله من الأمور التى تتيح له سماع بعض من أجزاء المباراة فى الراديو، بسبب طبيعة العمل فى المصنع.

وعن المشروب الرسمى للعمال فى هذا الوقت، قال على، أن مشروب الشاي من المشروبات الرسمية للعمال، خاصة في الوردية الليلية.

«عزومة.. عقاب جمهور الفريق الخسران»
وضع العمال قانون للعقاب حال خسارة فريق، والتى تتمثل فى «أكلة لحمة أو سمك»، كأحد أنواع المنافسة بين عشاق الفريقين فى العمل.

«احنا اخوات وزمايل شغل».. هكذا علق محمود مرسى، أحد العاملين بأن التنافس بين الجمهورين لا يتعدى الـ90 دقيقة الزمن الخاص بالمباراة.

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