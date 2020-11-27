الخارجية الإيرانية تصف عملية اغتيال محسن زاده بـ«الإرهابية»

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، واصفة الحادث بـ"الإرهابي"، وفق قناة العربية.وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية مقتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في الوزارة محسن فخري زاده، في عملية اغتيال وصفتها بـ"الإرهابية".وأفادت وزارة الدفاع، في بيانها، بأن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت، ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده، رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع.وأشارت إلى أنه أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين أصيب محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إحيائه.