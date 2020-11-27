حسب برجك.. ما هو اللون المناكير المناسب لكِ؟

- برج الحمل:

- برج الثور:

- برج الجوزاء:

- برج السرطان:

- برج الاسد:

- برج العذراء:

- برج الميزان:

- برج العقرب:

- برج القوس:

- برج الجدي:

- برج الدلو:

- برج الحوت:

لمواليد كل برج من الأبراج الفلكية صفات وأسرار خاصة بهم وتميزهم بشكل عن غيرهم، ولا يقتصر تأثير الأبراج على صفات الأشخاص فقط إنما أيضًا على تؤثر على اختيارهم لإطلالاتهم فالأبراج من الممكن أن تؤثر أيضًا على لون طلاء الأظافر المفضل لدى المرأة لذلك.تتحدث لـ"الدستور"، خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن ألوان المناكير المناسبة لمواليد الأبراج الفلكية.يناسب مولودات برج الحمل اللون البنفسجي الذي يعكس رقتهن وقوتهن في نفس الوقت.يناسب مولودات برج الثور اللون الزيتي الداكن لأنهن يبحثن دائمًا عن التميز عن الآخرين.لا تحب مولودات برج الجوزاء الألوان الهادئة في طلاء الأظافر، لذلك يمكنهن وضع اللون البرتقالي الذي سيضيف الجرأة إلى إطلالتهن.مولودات برج السرطان يمكنهن وضع اللون الفضي، لأنه سيكون الاختيار المناسب لهن.أنسب لون لمولودات برج الأسد هو اللون البرونزي بما أنهن يحبون لفت الأنظار.أكثر ما يناسب مولودات برج العذراء هو اللون الأحمر.تميل مولودات برج الميزان إلى الألوان الهادئة لذلك يمكنهن وضع اللون الأزرق الفاتح.مولودات برج العقرب يتمتعن بشخصيات جريئة لذلك يمكنهن اختيار اللون الأسود.مولودات برج القوس يتميزن بالغموض لذلك الألوان الداكنة كالأسود أو البني هى المناسبة لهن.يناسب مولودات برج الجدي اللون الأزرق الداكن لأنه يعكس شخصيتهن المختلفة.أكثر ما يناسب مولودات برج الدلو هى الالوان النيون لأنها تعبر عن مرحهن.يناسب مولودات برج الحوت اللون الرمادي ويمكن اختياره بكل تدرجاته.