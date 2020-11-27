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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حسب برجك.. ما هو اللون المناكير المناسب لكِ؟

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:34 م
اللون المناكير
اللون المناكير
سلمى بدر
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لمواليد كل برج من الأبراج الفلكية صفات وأسرار خاصة بهم وتميزهم بشكل عن غيرهم، ولا يقتصر تأثير الأبراج على صفات الأشخاص فقط إنما أيضًا على تؤثر على اختيارهم لإطلالاتهم فالأبراج من الممكن أن تؤثر أيضًا على لون طلاء الأظافر المفضل لدى المرأة لذلك.

تتحدث لـ"الدستور"، خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن ألوان المناكير المناسبة لمواليد الأبراج الفلكية.

- برج الحمل:
يناسب مولودات برج الحمل اللون البنفسجي الذي يعكس رقتهن وقوتهن في نفس الوقت.

- برج الثور:
يناسب مولودات برج الثور اللون الزيتي الداكن لأنهن يبحثن دائمًا عن التميز عن الآخرين.

- برج الجوزاء:
لا تحب مولودات برج الجوزاء الألوان الهادئة في طلاء الأظافر، لذلك يمكنهن وضع اللون البرتقالي الذي سيضيف الجرأة إلى إطلالتهن.

- برج السرطان:
مولودات برج السرطان يمكنهن وضع اللون الفضي، لأنه سيكون الاختيار المناسب لهن.

- برج الاسد:
أنسب لون لمولودات برج الأسد هو اللون البرونزي بما أنهن يحبون لفت الأنظار.

- برج العذراء:
أكثر ما يناسب مولودات برج العذراء هو اللون الأحمر.

- برج الميزان:
تميل مولودات برج الميزان إلى الألوان الهادئة لذلك يمكنهن وضع اللون الأزرق الفاتح.

- برج العقرب:
مولودات برج العقرب يتمتعن بشخصيات جريئة لذلك يمكنهن اختيار اللون الأسود.

- برج القوس:
مولودات برج القوس يتميزن بالغموض لذلك الألوان الداكنة كالأسود أو البني هى المناسبة لهن.

- برج الجدي:
يناسب مولودات برج الجدي اللون الأزرق الداكن لأنه يعكس شخصيتهن المختلفة.

- برج الدلو:
أكثر ما يناسب مولودات برج الدلو هى الالوان النيون لأنها تعبر عن مرحهن.

- برج الحوت:
يناسب مولودات برج الحوت اللون الرمادي ويمكن اختياره بكل تدرجاته.

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