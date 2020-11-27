الأنبا عمانوئيل يستقبل أبناء كنيسة القديس فرنسيس بالرزيقات

استقبل صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، أبناء رعية القديس فرنسيس بالرزيقات، وبصحبتهم معلمي التعليم المسيحي.ودار الحوار حول ما تم دراسته خلال العام الماضي، كما زاروا أيقونة مريم العذراء السوسنة بين الأشواك العجائبية، وذلك بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية مع نيافته.يذكر أنه تواصل الكنيسة الكاثوليكية أسبوع الصلاة من أجل الدعوات، والذي يتم تكريس القداسات على نية الدعوات.