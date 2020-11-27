نشاط السيسى وقمة الزمالك والأهلى يتصدران اهتمامات الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الجمعة، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر الصباح، ولقاء سيادته مع وزير دفاع جمهورية العراق الفريق جمعة عناد سعدون، والقمة المرتقبة مساء اليوم بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري الأبطال الإفريقي، وعددًا من أخبار الشأن المحلي.ففي صفحتها الأول، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين مصر والكويت على شتى الأصعدة، إلى جانب تبادل الخبرات وتعميق العلاقات التنموية في ضوء اشتراك الدولتين في رؤية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ والكويت ٢٠٣٥، مما يوفر مساحة إضافية للتعاون بين البلدينوأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء عقب استقبال الرئيس السيسي، أمس، الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة.ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن وزير الخارجية الكويتي سلم الرئيس السيسي رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت التأكيد على اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الكويت على تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع مصر بشكل منتظم إزاء مختلف القضايا، خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي.من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة إلى جانب تبادل الخبرات وتعميق العلاقات التنموية في ضوء اشتراك الدولتين في رؤية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ والكويت ٢٠٣٥، مما يوفر مساحة إضافية للتعاون بين البلدين.وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، خاصةً في سوريا والعراق، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدًا بالسياسة الكويتية الرشيدة والرصينة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، بينما ثمن وزير الخارجية الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدًا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدمًا بالعمل العربي المشترك.وفي متابعتها أيضا لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس السيسي، أكد حرص مصر على التعاون مع العراق في كل المجالات، خاصةً الشق العسكري، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق الشقيق بدعمه الكامل لتجاوز كل التحديات التي تواجهه، بما يساعده على تقوية مؤسساته الوطنية، ويحافظ على أمنه واستقراره، ويحقق التقدم والازدهار لشعبه الشقيق.وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عبدالسيسي، الفريق جمعة عناد سعدون وزير دفاع جمهورية العراق، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي.ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن اللقاء تناول التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين مصر والعراق، بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات وبرامج التدريب ورفع القدرات، فضلًا عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.كما طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى شقيقه برهم صالح الرئيس العراقي، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.من جانبه ؛ أعرب وزير الدفاع العراقي تطلع بلاده لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصةً بعد نجاحها تحت قيادة الرئيس السيسي في أن تصبح نموذجًا ملهمًا يحتذي به في منطقة تعاني من الأزمات والاضطرابات، رغم ما تفرضه تلك الظروف الضاغطة من تحديات جسيمة.كما نقل إلى الرئيس تحيات شقيقيه برهم صالح الرئيس العراقي، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مؤكدًا تقدير العراق حكومةً وشعبًا للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على شتى الأصعدة.وفي تناولها للشأن المحلي ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "فرصة التحسين في الثانوية العامة في أغسطس" أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن أنه ستتاح لطلاب الثانوية العامة العالم الحالي فرصتان للامتحان، الأولى في شهر يونيو والثانية في أغسطس.وأوضحت الوزارة، أن الطالب سيحصل على الدرجات الأعلى في كل مادة في خلال الفرصتين، كما ستكون الامتحانات إلكترونية في الحالتين، مشددة على أن هناك فروقًا كثيرة في الثانوية العامة التقليدية التي انتهت العام الماضي، والثانوية العانة النظام الجديد.كما تناولت صحف القاهرة القمة المرتقبة في التاسعة مساء اليوم بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري الأبطال الإفريقي التي ستقام على ملعب ستاد القاهرة، حيث ذكرت صحيفة "الأهرام" أن فوز أي من الفريقين بكأس البطولة سيكون مختلفًا تمامًا عن أي من المرات السابقة التي فاز فيها كل منهما باللقب، فالزمالك أحرز اللقب 5 مرات، بينما الأهلي في جعبته 8 ألقاب.. مشيرة إلى أن هذه ستكون المرة الأولى في التاريخ التي يفوز فيها أي منهما باللقب على حساب الآخر في نهائي الظفر بـ"الأميرة السمراء".وعن حالة الطقس، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الهيئة العامة للأرصاد أكدت استمرار تأثير المنخفض الجوي على جميع أنحاء الجمهورية، الذي بدأ أمس الأول وتسبب في هطول الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.وأشارت الهيئة إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة اليوم وغدًا لسقوط الأمطار على أماكن متفرقة ما بين الخفيفة إلى المتوسطة وسيبدأ التحسن من بعد غد.