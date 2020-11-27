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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

الأبراج تنصف لاعبى الزمالك قبل نهائى «قمة القرن»

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:40 ص
الزمالك
الزمالك
إسلام جمال
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يلتقى مساء اليوم عملاقي الكرة المصرية الزمالك والنادي الأهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعي الفارس الأبيض لتحقيق النجمة السادسة، فيما يأمل النادي الأهلي في اقتناص اللقب التاسع له.

وبعيدًا عن الفنيات، يمكن لطالع الأبراج أن يتنبأ بحظوظ اللاعبين قبل موقعة الليلة، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي.

طارق حامد.. تألق خلال المباراة
تنبأت خبيرة الأبراج للاعب طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، والذي ينتمي لبرج العقرب، بالتألق، محذرة من الإفراط في الحماسة التي تتحول إلى عصبية.

مصطفى محمد.. طالع مبشر لمولود برج القوس
تنبأت خبيرة الأبراج مزيدًا من التألق والتوفيق للاعب الشاب مصطفى محمد، محذرة إياه من التسرع في اتخاذ القرارات.

أبوجبل ومحمود علاء.. فخر برج الدلو
وتوقّعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، لمدافع الزمالك محمود علاء، ومحمد أبوجبل حارس المرمى، صاحبا برج الدلو، المزيد من التوفيق، فمواليد برج الدلو محظوظون على المستوى المهني خلال هذه الفترة من العام.

بن شرقي وأوناجم.. تألق لمواليد برج العقرب
يعتبر اللاعبان المغربيان من الدعائم الأساسية لنادي الزمالك، فطالعهم المهني مبشر بشكل كبير خلال هذه الفترة.

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