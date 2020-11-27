تحديد موعد صلاة الجنازة على الراحل حافظ أبو سعدة

أعلنت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة زوجة الحقوقي الراحل حافظ أبو سعدة، عن موعد صلاة الجنازة على زوجها رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلة "صلاة الجنازة ستكون اليوم الجمعة الموافق ٢٧ نوفمبر بعد صلاة الجمعة بمسجد حسين صدقي بالمعادي".وأضافت أن مراسم الدفن ستتم بمقابر الراحة بطريق العين السخنة بالقاهرة الجديدة.والفقيد ولد عام 1965 وشارك في الحركة الطلابية في الثمانينات، بعد تخرجه من كلية الحقوق عمل كمحام في مجال حقوق الإنسان وانخرط في المجتمع المدني المصري، وطوال حياته المهنية في مجال حقوق الإنسان حتى تولى رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تم تعيينه بالمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ إنشاءه وحتى الآن، وهو أيضًا عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وكان مبعوثها إلى جامعة الدول العربية من عام 2004 إلى عام 2007.وشارك في عشرات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك يشارك جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بانتظام كممثل للمجلس وللمنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي لديها عضوية استشارية لدى الأمم المتحدة تعطيها الحق في مراقبة جلسات الأمم المتحدة المختلفة وحاصل على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.