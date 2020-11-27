رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 نوفمبر 2020 الموافق 12 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تحديد موعد صلاة الجنازة على الراحل حافظ أبو سعدة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:46 ص
حافظ أبو سعدة
حافظ أبو سعدة
محمد الشريف
طباعة
أعلنت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة زوجة الحقوقي الراحل حافظ أبو سعدة، عن موعد صلاة الجنازة على زوجها رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلة "صلاة الجنازة ستكون اليوم الجمعة الموافق ٢٧ نوفمبر بعد صلاة الجمعة بمسجد حسين صدقي بالمعادي".

وأضافت أن مراسم الدفن ستتم بمقابر الراحة بطريق العين السخنة بالقاهرة الجديدة.

والفقيد ولد عام 1965 وشارك في الحركة الطلابية في الثمانينات، بعد تخرجه من كلية الحقوق عمل كمحام في مجال حقوق الإنسان وانخرط في المجتمع المدني المصري، وطوال حياته المهنية في مجال حقوق الإنسان حتى تولى رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تم تعيينه بالمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ إنشاءه وحتى الآن، وهو أيضًا عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وكان مبعوثها إلى جامعة الدول العربية من عام 2004 إلى عام 2007.

وشارك في عشرات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك يشارك جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بانتظام كممثل للمجلس وللمنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي لديها عضوية استشارية لدى الأمم المتحدة تعطيها الحق في مراقبة جلسات الأمم المتحدة المختلفة وحاصل على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجل «سيدة الإسكندرية» التي ماتت حرقًا: «حق أمي هيرجع»

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 26-11-2020 فى مصر

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

«الزراعة» تكشف عن موعد انخفاض أسعار الطماطم

الصور

image description

صناع الأغنية في عزاء الموسيقار طارق عاكف

image description

محافظ دمياط تتابع شفط تجمعات مياه الأمطار

image description

محافظ دمياط تترأس لجنة اختيار القيادات

image description

وحدة «تطوير المشروعات» تصل جامعة أسيوط لتسليم مشروعات بـ5 مليون

image description

إصابة 10 إثر حادث تصادم سيارتين في أسيوط

الأكثر قراءة

نجل «سيدة الإسكندرية» التي ماتت حرقًا: «حق أمي هيرجع»

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

لأول مرة.. قرينة السيسي تكشف تفاصيل لقائهما الأول

إنفوجراف

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

توتنهام يفوز على لودوجوريتس برباعية فى الدورى الأوروبى

استطلاع: 75% من الألمان يعتزمون تقييد مخالطتهم في عيد الميلاد

اشتباكات بين الشرطة الأرجنتينية ومشيعي مارادونا قبل مراسم دفنه

ولادة نادرة لشمبانزي في محمية طبيعية بغينيا

أيام زمان

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

«الستات قالولي إنت أحلى».. توفيق الحكيم يفتح خبيئة أسراره لـ سمير صبري

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
مدحت بشاى
دراما الحنين إلى الماضى
د. محمد عفيفي
مختار.. الفن والوطنية المصرية
جمال طه
تاريخ من العداء لمصر فى قلب حوض النيل
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضاري»: نسعى لتوثيق عناصر الفن الإسلامي

«حماد»: فكرة النفي عند «ماركيوز» أوسع من المفاهيم المرتبطة بحركات التمرد

«عبد الحميد»: كتاب حسن حماد يجمع بين الاهتمام الفلسفي والجمالي

بدء مناقشة «هربرت ماركيوز.. فيلسوف النفي والتحرر» بمؤسسة بتانة