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تقارير ومتابعات

«القصر مش عيب».. أحمد وهبة رمز جديد لقصة حب عنوانها الأمل

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:29 ص
أحمد وهبة
أحمد وهبة
زينب صبحي – نور أيمن
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"القصر مش عيب"، كلمات على لسان أحمد وحيد، لاعب نادي القاهرة لقصار القامة، الذي أصبحت قصة خطبته من هبة عثمان، أول لاعبة تنس محترفة من قصار القامة، حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.


يقول "أحمد"، فى تصريحات لـ"الدستور"، إن قصتهما بدأت من تجمع عدد من قصار القامة لحل مشاكلهم والتخفيف عنهم، وتوسع العدد وانضمت هبة وأختها، موضحًا أن الهدف الأول من هذه المجموعة هو ترسيخ أهداف وأحلام بعضهم ومساندتهم من آجل تحقيقها.

ويضيف أحمد: "مش معنى إننا من قصار القامة يكون ملناش هدف لا أحنا لينا أهداف عظيمة جدًا".

وأكد أن "الاندماج التفكيري" كان هو المحفز الأول لتوطيد علاقته بخطيبته الحالية، فوجد فيها الأمل والقوة والصبر، خاصًة وأنها قررت خوض تجربة لا يشارك فيها قصار القامة عادًة وهي التنس الأرضي، وبرعت فيه حتى أصبحت أول لاعبة محترفة عالميًا من قصار القامة".

"أنت عايز تضحك الناس علينا"، كانت هذه أحد أشهر جمل التنمر التي واجهها "وحيد" خلال رحلته الرياضية هو وخطيبته لأنهما قررا ممارسة رياضيات يتجنبها قصار القامة، لكنهم لم ينصاعا لهذا الأمر وواجها كل الصعاب، حتى أصبحا قدوة لمن يعانون من نفس وضعهما.

تمنى أحمد أن تتواجد في مصر مؤسسة لرعاية قصار القامة؛ لأن من بينهم حاصلين على شهادات جامعية، فهناك أطباء ومهندسين، ومحامين، وهذا المشروع الذي يأمل تحقيقه، موضحًا: "أن هناك العديد من النماذج الناجحة من قصار القامة لكن تسليط الضوء عليها ليس بالشكل الذي يحفزها على الاستمرار".

واختتم أن قصار القامة بحاجة إلى دعم معنوي، وكان تفاعل المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي هو أكبر داعم لقصتهم، فالبعض تعامل معهما على أنهما مثال للمجتمع على الأمل، مضيفًا: "سنستمر في تطوير مهارتنا وأحلامنا حتى نغير نظرة المجتمع عن قصار القامة".
«القصر مش عيب».. أحمد وهبة رمز جديد لقصة حب عنوانها الأمل
«القصر مش عيب».. أحمد وهبة رمز جديد لقصة حب عنوانها الأمل

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