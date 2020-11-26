إصابة 19 من موظفي مكتب رئيس الوزراء السوداني بكورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني، مساء اليوم الخميس، إصابة 19 من موظفي مكتب رئيس الوزراء بفيروس كورونا عقب مخالطتهم وزيرا في الحكومة مصابا بالفيروس.وأوضحت مصادر سودانية أن من بين المصابين مستشارة الإعلام داليا الروبي، بعد مخالطتهم لوزير شئون المجلس عمر مانيس الذي شخصت إصابته بالفيروس سابقًا، وجاءت نتيجة فحص رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سلبية.وسجل السودان ارتفاعا متزايدا في إصابات ووفيات كورونا خلال الموجة الثانية من الوباء وسط تشديد من قبل الحكومة للإجراءات الاحترازية.