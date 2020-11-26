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الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 19 من موظفي مكتب رئيس الوزراء السوداني بكورونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:39 م
مكتب رئيس الوزراء
مكتب رئيس الوزراء السوداني بكورونا
محمد عمر
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أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني، مساء اليوم الخميس، إصابة 19 من موظفي مكتب رئيس الوزراء بفيروس كورونا عقب مخالطتهم وزيرا في الحكومة مصابا بالفيروس.

وأوضحت مصادر سودانية أن من بين المصابين مستشارة الإعلام داليا الروبي، بعد مخالطتهم لوزير شئون المجلس عمر مانيس الذي شخصت إصابته بالفيروس سابقًا، وجاءت نتيجة فحص رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سلبية.

وسجل السودان ارتفاعا متزايدا في إصابات ووفيات كورونا خلال الموجة الثانية من الوباء وسط تشديد من قبل الحكومة للإجراءات الاحترازية.

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