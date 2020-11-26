يجيد الطبخ وهذه أكلته المفضلة.. الجانب الآخر من حياة الرئيس

أكلة الرئيس المفضلة

الرئيس علمني الطبخ

أشياء كثيرة كشفتها السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الرئيس، خاصة فيما يخص المطبخ، حيث نتج عن أحاديثها مفاجآت كثيرة عن رئيس الجمهورية.قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها ارتبطت به لفترة قبل الخطوبة وكانت أسرتهما مرحبة بهذه الخطبة، مضيفة أنهما ارتبطا بعد أنهت دراستها بكلية التجارة جامعة عين شمس، وبعد زواجهما بأيام قليلة عاد الرئيس للعمل.وتابعت "الرئيس بيحب شغله ويحب الدخول في كل التفاصيل والمتابعة والتواصل ويحب معرفة كل تفاصيل أي مكان يتواجد فيه".وأشارت إلى أن الرئيس كان يحب أن يدعو الزوار على الغداء أو العشاء، مؤكدة أن الأكلات المفضلة لها هى طواجن البامية وكل الأكلات المصرية.وأوضحت أن الأكلة المفضلة للرئيس السيسي هي كل أنواع الخضار، مشيرة إلى أنه هو وأولاده تقليدين والأكلات الحديثة لا يفضلونها كثيرًا، كما أنه يفضل السلطة، ولا بدّ أن تشتمل على كل أنواع الخضراوات، وعن الحلو فهو الكنافة والبسبوسة والحلويّات الشرقية بشكل عام.وقالت قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي إن طبيعة شخصية الرئيس لم تتغير منذ زواجها به، مضيفة أنه شخصية "حنينة جدًا خاصة على أهله".وتابعت في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس، في لقاء خاص عبر فضائية dmc: "عندما تزوجت الرئيس السيسي ما كنتش بعرف أعمل أكل وهو اللي علمني، بقى يقف معايا ويساعدني بمنتهى طولة البال والحنية".واستطردت: "الرئيس السيسي شخص حنين جدًا على أسرته كلها الكبيرة والصغيرة"، موضحة أن أكثر صفة معروف بها بين أهله هي الحنية.