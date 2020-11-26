«مصر أولًا.. لا للتعصب».. مبادرة وزارة الشباب والأعلى للإعلام تضيء سماء القاهرة

أضاءت الأنوار الساطعة برج القاهرة بألوان العلم المصري وعبارة "مصر أولا.. لا للتعصب" مبادرة وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام التي أطلقها الوزير أشرف صبحي، والكاتب الصحفي كرم جبر، والتي تدعو إلى نبذ التعصب وإعلاء الروح الرياضية، وتقديم مصر في الصورة التي تليق بها أمام شعوب العالم المتابعة للمباراة.لقيت المبادرة نجاحًا جماهيريًا لم يحدث من قبل، وعقدت عشرات اللقاءات والاجتماعات لترويج المبادرة في الجامعات والأندية ومراكز الشباب والمواقع الجماهيرية لشرح أهداف المبادرة واعتبارها خطة التحرك بين وزارة الشباب والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال العام القادم.كما تم وضع استراتيجية شبابية إعلامية تستهدف إعلاء الروح الرياضية للشباب لنبذ التعصب الديني والسياسي والأخلاقي ونشر التسامح والمحبة للشباب، واتفقا على البدء فورًا في تفعيل بنود المبادرة عقب المباراة.