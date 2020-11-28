سعر الدينار الليبى اليوم

تستمر عمليات البحث على مدار الساعات الماضية حول سعر الدينار الليبي اليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر الجاري، حيث واصلت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية الصعود مقابل الدينار الليبي، خلال تعاملات السوق الموازية الليبية.

سعر الدينار الليبي اليوم

يشار إلى أنه بلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي6.57 دينار، اليوم الخميس، أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 7.81 دينار، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني8.65 دينار، وأما في البنوك، فبلغ سعر صرف الدولار 1.36 دينار للبيع مقابل 1.35 للشراء، بينما سجل سعر اليورو نحو 1.61 دينار للبيع و1.60 للشراء.

أسعار العملات العربية اليوم

بينما سجلت أسعار العملات العربية اليوم، حيث بلغ سعر الدينار التونسي 2.28 دينار، واستقر الجنيه المصري عند 0.39 دينار، وأما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 8.80 دينار، وسجل الذهب عيار 18 نحو 265 دينارا وعيار 21 نحو 310 دينارا.

أسعار العملات الأجنبية

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020م، خلال آخر تحديث للأسعار الآتية جاءت كتالي:





الدولار الأمريكي– طرابلس 6.57 دينار





الدولار الأمريكي– بنغازي 6.56 دينار





اليورو= 7.81 دينار





الجنية الإسترليني 8.65 دينار





الليرة التركية 0.83 دينار





الدينار التونسي 2.34 دينار





الدينار الأردني 8.90 دينار





وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية، وكشف المؤسسة عن حجز إيراداتها من النفط في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي.