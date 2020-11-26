«القومي للمرأة» ينعى الحقوقي حافظ أبوسعدة

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، ببالغ الحزن وعميق المواساة الفقيد الدكتور حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والذى وافته المنية اليوم.ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لـنهاد أبوالقمصان أرملة المغفور له ولأسرته، سائلين الله عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.