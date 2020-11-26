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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير الخارجية الجزائري يبحث مع رئيس مفوضية إيكواس التعاون المشترك

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:51 م
صبري بوقدوم
صبري بوقدوم
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بحث وزير الشئون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، في العاصمة النيجيرية أبوجا، اليوم، مع رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس"، جان كلود كاسي برو، التعاون المشترك.

وحسب بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، فإن بوقدوم التقى- على هامش زيارته الحالية أبوجا مع رئيس مفوضية الإيكواس، جان كلود كاسي برو، حيث تبادلا وجهات النظر بشكل مثمر للغاية حول القضايا الرئيسية في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة الرسمية تعد الأولى من نوعها لوزير جزائري إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس".

وأضاف البيان أن بوقدوم وكاسي برو أجريا نقاشا بناء ومنفتحا حول سبل ووسائل تعزيز التعاون بين الجزائر والمنظمة الإفريقية في المجالات السياسية والأمنية، خاصة في منطقة الساحل.

وأشار البيان إلى أن الجانبين سجلا بارتياح كبير تقارب وجهات نظرهما حول القضايا الرئيسية التي تخص المنطقة، واتفقا على ضرورة تنسيق جهودهما عبر إنشاء آلية للتشاور بين الجزائر و"الإيكواس"، تهدف بشكل خاص إلى تطوير العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية بينهما.

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