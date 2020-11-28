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تقارير ومتابعات

الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعى 2020.. الأماكن وآخر مواعيد التقديم

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:54 ص
الاسكان الاجتماعى
الاسكان الاجتماعى
شيماء حسين
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قبل أيام من انتهاء موعد طرح كراسات شروط الإسكان، يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على شقة سكنية عبر محرك البحث العالمي جوجل عن تفاصيل الإعلان الرابع عشر للاسكان الاجتماعي 2020، والأماكن وآخر مواعيد التقديم، والتي حظيت على نسبة مشاهدة عالية خلال الأيام الماضية عبر المنصات الإلكترونية، لذلك يستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير كافة المعلومات عن شقق الإسكان الاجتماعي، وكيفية التقديم.

مواعيد الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي 2020

ينتهى موعد التقديم في الإعلان الرابع عشر للاسكان الاجتماعي، الذي بدأ في 1 نوفمبر الماضي يوم 7 ديسمبر المقبل، وذلك ليتمكن الراغبين في الحصول على شقة سكنية في 11 مدينة بجميع المحافظات من الحجز، حيث طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل وفقًا للشروط التي تم إعلانها من انب صندوق التمويل العقاري في كراسة الشروط المعلن عنها، وفقًا لمبادرة «مليون وحدة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمكن الجميع من الحصول على شقة سكنية طالما تتوافر فيه الشروط المطلوبة.

أماكن الوحدات السكنية الممولة من صندوق التمويل العقاري

حسب كراسة الشروط التي تم طرحها في الإعلان الرابع عشر، فإن المدن التي بها المشروعات المقامة هي: «حدائق العاصمة ، بدر، حدائق أكتوبر، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، سوهاج الجديدة، العبور الجديدة»ن حيث أن المساحات هناك تتراوح ما بين 75 و 90 مترًا، ما بين غرفتين وصالة و ثلاث غرف وصالة، يتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

شروط الحجز في مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد

قبل معرفة آخر موعد للتقديم في الإعلان الرابع عشر للاسكان الاجتماعي 2020، والأماكن وآخر مواعيد التقديم، يجب معرفة شروط حجز الوحدات السكنية التي وضعتها وزارة الإسكان وهي:

- أن يكون المتقدم للحصول على شقة سكنية مصريًا.

- أن لا يقل عمره عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 عامًا.

- أن يكون من أبناء المحافظة التي يريد التقديم على شققها.

- ألا يكون قد سبق وأن حصل على شقة سكنية ضمن صندوق التمويل العقاري.

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الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي 2020

آخر موعد للتقديم في الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي 

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