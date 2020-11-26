رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية اليوناني: أنقرة تنقل المرتزقة إلى سوريا وليبيا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:50 م
نيكوس دندياس
نيكوس دندياس
أ ش أ
طباعة
أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الخميس، أن تركيا هي عامل عدم استقرار في المنطقة، وتحاول فرض إرادتها على جيرانها.

وقال الوزير - في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية - " ما نواجهه مع تركيا هو تحدٍّ من دولة عثمانية جديدة"، مشيرا إلى أن أنقرة تنقل المرتزقة إلى سوريا وليبيا وجنوب القوقاز.

وأضاف أن تركيا تعتقد أن لديها الحق بأن تكون قوة عظمى، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن "اليونان لن تختار الخيار العسكري بإرادتها، ولكن إذا فرض الأمر علينا يجب أن ندافع عن بلدنا".

وتابع إن أنقرة تخلق المشاكل أينما حلت، وإن لديها طموحا تاريخيا تسعى لتحقيقه بالطريقة الخاطئة، مطالبا الاتحاد الأوروبي بأن يبعث برسالة واضحة لتركيا "بأن تصرفاتها غير مقبولة ومرفوضة".

كما قال "تركيا تبتز أوروبا بقضية اللاجئين وتدفع بهم إلى الحدود عمدا"، مشيرا إلى أن وساطة ألمانيا بين اليونان وتركيا غير ناجحة حتى الآن.

فيما صوت النواب الأوروبيون، اليوم الخميس، على مشروع قرار إدانة تركيا، ويدعو هذا المشروع الذي صوت عليه النواب اليوم، القمة الأوروبية، التي ستعقد في ديسمبر المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا دون تأخير، ردًا على محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية، فضلا عن تصرفاتها في شرق المتوسط وخلافها مع اليونان، ومؤخرًا ألمانيا أيضًا، وفرنسا.

كما يدين إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك، ويحذر من أن "خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص".

ويدعو القادة الأوروبيون إلى الحفاظ على موقف موحد ضد أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية والنظر في الوقت نفسه بفرض عقوبات ضد جهات تركية محددة.

يشار إلى أن التوتر تفاقم في الأشهر الماضية بسبب خلافات حول تقاسم حقول الغاز الضخمة في شرق المتوسط، حيث تتهم اليونان تركيا بالاستكشاف في مياهها الإقليمية، وكثفت سفن الاستكشاف التركية نشاطاتها في الأشهر الماضية متحدية تحذيرات الاتحاد الأوروبي الذي يتهم أنقرة بالقيام بأنشطة غير مشروعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة وقف المبادرات الرئاسية في «موجة كورونا الثانية»

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 26-11-2020 فى مصر

معرفة مواعيد امتحانات نصف العام 2021 ورابط متابعة الغياب

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

الصور

image description

إصابة 10 إثر حادث تصادم سيارتين في أسيوط

image description

افتتاح موقف «السرفيس» أسفل محور روض الفرج بالوراق

image description

جامعة أسيوط تدعو الطلاب للمشاركة في المسابقة البحثية لوزارة الداخلية

image description

أسيوط: توصيل المرافق لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العوامر

image description

إجراءات جديدة في جامعة أسيوط لمواجهة «كورونا»

الأكثر قراءة

«الزراعة» تكشف عن موعد انخفاض أسعار الطماطم

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

حقيقة اختفاء ميدو جابر.. والدته: «لا أعلم عنه شيئًا»

مصدر بـ«التعليم» يعلن أعداد الإصابات اليومية بكورونا بمدارس القاهرة

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«ديزني» تشطب 32 ألف وظيفة في النصف الأول من 2021

بث مباشر لمراسم وداع الأسطورة مارادونا

القصر الملكى فى السويد يعلن إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بكورونا

جثمان مارادونا في القصر الرئاسي لإلقاء «النظرة الأخيرة»

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يحتفى بالعلاقات المصرية الإندونيسية

المصرية اللبنانية تصدر رواية «القداس الأخير» لـ ولاء كمال

الشارقة للفنون تنظم النسخة الثالثة من «نقطة لقاء»

سيد حجاب يخطف الأضواء في ثاني أيام مهرجان الأراجوز