حسن حماد يناقش كتابه «فيلسوف النفى والتحرر» بمؤسسة بتانة

تستضيف دار بتانة بمقرها بوسط البلد٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ حفل توقيع ومناقشة٬ كتاب «هربرت ماركيوز فيلسوف النفي والتحرر»، والصادر مؤخرًا عن مؤسسة مجاز الثقافية٬ للدكتور حسن حماد العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة الزقازيق.يناقش الكتاب كلًا من: وزير الثقافة الأسبق٬ الدكتور شاكر عبدالحميد٬ والدكتور سعيد توفيق أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة.الكتاب يرصد علاقة مقولة النفي أو السلب بالتحرر والتمرد والثورة في فلسفة ماركيوز، ويتتبع قراءة «ماركيوز» النقدية لتاريخ الفلسفات النافية بدءًا من أفلاطون وحتى القرن العشرين.وفي الكتاب يشير «حماد» إلى أن البدايات التقريبية لما يمكن تسميته بلحظة النفي في تاريخ الثقافة الإسلامية٬ بدأت مع ظهور جماعة المعتزلة٬ حيث تفجرت مناقشات عقلانية حول بعض المسائل الإيمانية، ومنها خلق القرآن، فقد أنكر المعتزلة القول بقدم القرآن٬ وقالوا إنه مخلوق أو محدث.