أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 26-11-2020

أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 26-11-2020

1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 26-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.



2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الخميس 26-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الساسو بالأسواق ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.



3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الخميس 26-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت البلدي بالأسواق من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.



4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الخميس 26-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأهالي بالأسواق مابين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.



5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الخميس 26-11-2020، يتراوح سعر كتكوت الشركات بالأسواق مابين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.



وتشهد أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 26-11-2020 حالة من الاستقرار في معدلات البيع، وذلك بالشركات الكبرى وأبرازها كالتالي: ( الوطنية 9.5 جنيه للفرخ الواحد - القاهرة للدواجن 7 جنيهات - مصر العربية 8 جنيهات - العناني 9.25 جنيه ).



وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدي اليوم الخميس 26-11-2020، شهدت حالة من الأستقرار في الأسواق والشركات الكبرى.



أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 26-11-2020، يكشف لكم « الدستور » في تقرير يومي عن كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة، والتي تتكون «أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدي - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات»، وغير ذلك يكشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدي اليوم الخميس 26-11-2020، لأن أسعار الدواجن مستقرة في الأسواق، وفي تناول جميع الفئات.حيث أعلن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 26-11-2020 مستقرة حاليًا في الأسواق ولا يوجد قابلية لإرتفاع أسعارها، حيث شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 26-11-2020 بداية من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد، وأسعار الكتاكيت البيضاء الأهالي اليوم الخميس 26-11-2020 بقيمة 8 جنيهات.