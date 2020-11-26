رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 26-11-2020

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:14 ص
أسعار الكتاكيت
أسعار الكتاكيت
هبه محمد
طباعة
أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 26-11-2020، يكشف لكم «الدستور» في تقرير يومي عن كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة، والتي تتكون «أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدي - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات»، وغير ذلك يكشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدي اليوم الخميس 26-11-2020، لأن أسعار الدواجن مستقرة في الأسواق، وفي تناول جميع الفئات.

حيث أعلن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 26-11-2020 مستقرة حاليًا في الأسواق ولا يوجد قابلية لإرتفاع أسعارها، حيث شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 26-11-2020 بداية من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد، وأسعار الكتاكيت البيضاء الأهالي اليوم الخميس 26-11-2020 بقيمة 8 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 26-11-2020


1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 26-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.

2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الخميس 26-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الساسو بالأسواق ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.

3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الخميس 26-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت البلدي بالأسواق من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.

4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الخميس 26-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأهالي بالأسواق مابين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.

5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الخميس 26-11-2020، يتراوح سعر كتكوت الشركات بالأسواق مابين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.

وتشهد أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 26-11-2020 حالة من الاستقرار في معدلات البيع، وذلك بالشركات الكبرى وأبرازها كالتالي: ( الوطنية 9.5 جنيه للفرخ الواحد - القاهرة للدواجن 7 جنيهات - مصر العربية 8 جنيهات - العناني 9.25 جنيه ).

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدي اليوم الخميس 26-11-2020، شهدت حالة من الأستقرار في الأسواق والشركات الكبرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة تعطل الدراسة بمدارس الجيزة غدًا لسوء الأحوال الجوية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

مصادر تكشف لـ«الدستور» حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة غدًا

رسميا.. نتيجة مسحة كورونا لـ الأهلي والزمالك: إصابة 6 لاعبين

الصور

image description

محافظ الفيوم يسلم 25 منزلًا بعد تطويرها بقرية السدح (صور)

image description

مبادرة «التصالح حياة» تسدد رسوم مخالفات البناء لـ56 أسرة بأسيوط

image description

بـ«حلل وأكياس».. مواطنون يحتمون من الأمطار بطريقة خاصة

image description

الأمطار تجبر مواطنين على ارتداء أكياس بلاستيكية

image description

بالأكياس البلاستيكية.. المواطنون يحتمون من الأمطار في القاهرة (صور)

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

رسميا.. نتيجة مسحة كورونا لـ الأهلي والزمالك: إصابة 6 لاعبين

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

قلوب الأرجنتينيين تنفطر لوفاة مارادونا (صور)

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 26-11-2020

أسرة مارادونا تكشف آخر عبارة قالها الأسطورة الكروية

اختفاء لاعب الأهلى السابق فى ظروف غامضة.. ووالدته: ابنى فين

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

تأجيل ندوة مصطفى الفقى بجامعة حلون بسبب الأحوال الجوية

نجوم أوبرا الإسكندرية فى سهرة فنية بمسرح سيد درويش.. الليلة

افتتاح العرض المسرحى «لحظة حب» بالبالون.. الليلة

صدور كتاب «النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت» لــ زكى عبدالمجيد