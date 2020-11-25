الإمام الطيب: إهانة المرأة قلة مروءة وحرام شرعًا

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن العنفُ ضد المرأة حرام شرعا.وأضاف الطيب، خلال صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": علَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن «النساء شقائقُ الرجال» وأوصى بهن خيرًا، فيجب احترامهن وتوقيرهن، أما العنفُ ضد المرأة، أو إهانتها بأى حال دليل فَهمٍ ناقصٍ، أو جهل فاضح، أو قلة مروءة، وهو حرام شرعًا.