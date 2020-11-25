تزايد الانشقاقات في صفوف المليشيات التركية بالحسكة

كشفت مصادر سورية عن انتشار حالة من الذعر والخوف وسط المليشيات الموالية لتركيا مع تزايد حالات الانشقاقات وسط صفوف المليشيات والهروب من مناطقهم بسبب الانتهاكات التي يقومون بها.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الأربعاء، أن المليشيات الموالية لتركيا استقدمت تعزيزات عسكرية وعناصر مزودة بأسلحة خفيفة لزيادة تعداد نقاط الحراسة على المحاور ونقاط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية قسد على امتدادها من أبوراسين وصولًا إلى تل تمر في ريف الحسكة.وأكد المرصد أن هذه التعزيزات تأتي للحد من عمليات التسلل التي تنفذها قسد في مناطق "نبع السلام" التي أقامتها تركيا، إضافة لمنع عمليات الانشقاق في صفوف الفصائل.وكشف المرصد عن انشقاق 7 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا والوصول إلى مناطق نفوذ قسد في منطقة أبوراسين بريف الحسكة، في أكتوبر الماضي، فيما انشقت مجموعة سابقة مؤلفة من 8 عناصر باتجاه قوات سورية الديمقراطية قرب قرية الأسدية.