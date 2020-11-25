«الأوقاف» تصدر العدد الأول من مطوياتها التثقيفية

قرر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إصدار عدد من المنشورات التوعوية في شكل مطويات موجزة وميسرة للشباب والنشء، مؤكدًا أن ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتثقيف وبناء الوعي والتعايش السلمي، والتنوع في وسائل هذا التثقيف.وقالت الوزارة، في بيان الأربعاء، إنه في إطار اهتمامها البالغ بقضايا المواطنة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس، خصصت وزارة الأوقاف إصدارها الأول من هذه المطويات للحديث عن المواطنة تحت عنوان: "نتعايش باحترام"، وذلك في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تحت عنوان: "نتعايش باحترام متبادل".كان وزير الأوقاف، أكد خلال الحلقة النقاشية الأولى لمبادرة نتعايش باحترام متبادل، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صارت أنموذجًا للتعايش بين الأديان على أسس وأرضية وطنية متكافئة، وأن احترام الآخر ليس مجرد تقبله إنما هو جزء من عقيدتنا ورسالتنا، ودورنا تحويل ذلك إلى ثقافة مجتمع، وأن نعبر بهذا الفهم للمجتمع الدولي كله.وأكد جمعة، في كلمته، أن الأديان جزء من الحل ولا يمكن أن تكون جزءًا من المشكلة، وأن الخطورة الحقيقية إنما تكمن في سوء فهم رسالة الأديان ومقاصدها، أو المتاجرة بها، لافتًا إلى أن الأديان كلها رحمة وكلها تسامح، وأن إسلام المسلم لا يتم إلا إذا آمن بجميع الأنبياء والرسل.