المرور تحذر السائقين من القيادة على الطرق الزلقة

حذرت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، سائقي السيارات من القيادات على الطرق عقب هطول الأمطار؛ تجنبًا للحوادث.ووجهت السائقين للالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تم أعلنها مثل عدم استخدام الهواتف المحمول، وترك مسافة آمنة بين السيارات، وعدم السرعة الزائدة على الطرق التي بها انزلاقات واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين لمنع الحوادث، والاتصال بارقام الإغاثة في وقت الحاجة لاستغاثات.