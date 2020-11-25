209 إصابات وحالة وفاة جديدة بكورونا فى قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل وفاة و209 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها 41 إصابة وافدة.وقالت الوزارة في، بيان اليوم، إن 252 حالة شفاء سجلت اليوم، ليصل العدد الإجمالي إلى 134950 حالة شفاء، و138159 إصابة، و236 وفاة.وأوضح البيان أن جميع الحالات الجديدة وضعت في العزل، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وفقًا لوضعهم الصحي.