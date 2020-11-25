رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محمد وحيد: استئناف البناء قرار جيد لكن يجب على الحكومة إنجاز الاشتراطات الجديدة سريعا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:36 م
محمد وحيد
محمد وحيد
طباعة



قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن إعلان الحكومة خريطة الملامح الأولية لضوابط البناء خلال الفترة المقبلة، مع السماح باستئناف العمل تحت المتابعة الدائمة لحين إنهاء قائمة الضوابط خلال فترة انتقالية مدتها 6 أشهر قرار مهم ويعيد العافية لقطاع التشييد بعد شهور من الجمود، لكن الأهم أن تتسارع وتيرة العمل على دراسة أوضاع المدن والمناطق المختلفة وتحديد سعتها المحتملة من واقع قدرات البنية التحتية وخطط الدولة العمران والتوسع، مطالبا وزارة التنمية المحلية والمحافظات وكل الأجهزة التنفيذية بإنجاز اشتراطات البناء الجديدة وإعلانها سريعا.

وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن المشروعات التى تنفذها الدولة أنقذت قطاع البناء من الانهيار، لا سيما فى ظل ضغوط أزمة كورونا وتزامنها مع فترة التعليق الطويلة للبناء والتراخيص، إذ استوعبت العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والإسكان الاجتماعى وغيرها من المشروعات كثيرا من الشركات وعمالة البناء، لكن ظلت هناك نسبة فى الأقاليم وبعض المناطق العمرانية معطلة، متابعا: "قرار تعليق البناء كان ضروريا لإعادة ترتيب الأوراق ورسم خريطة عمرانية منضبطة، لكن آثاره الجانبية شملت توقف شركات وعمال عن العمل، وقلة معروض الوحدات السكنية فى كثير من المناطق، فضلا عن الإضرار بالبنية التحتية بسبب تعليق العمل فى مشروعات بعد انتهاء الحفر أو تجهيز الموقع، والآن جددت الحكومة الفترة الانتقالية لمدة 6 أشهر، ما يعنى تنشيط التراخيص السابقة حتى ارتفاعات معينة بدون منح تراخيص جديدة، والمطلوب سرعة تحديد مناطق التوسع أو وقف البناء نهائيا، وإصدار قائمة الاشتراطات الجديدة من أجل الوصول إلى الضبط الكامل للقطاع وفق احتياجات الدولة ورؤية الرئيس التنموية".

وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن قطاع التشييد والبناء أحد أهم مكونات الاقتصاد والنمو فى مصر، إذ يسهم بنسبة ضخمة ضمن الناتج الإجمالى فضلا عن استيعابة أكثر من 20% من العمالة، إلى جانب نشاط آلاف الشركات والمقاولين فى المجال، وارتباطه بمدخلات عديدة تؤثر على القطاع الصناعى مثل الحديد والأسمنت والطاقة ومستلزمات البناء وغيرها، لذا من الضرورى العمل بوتيرة أسرع من أجل وضع الركائز الكاملة وصياغة منظومة الضوابط المؤهلة لاستئناف العمل بالقدرات الحقيقية من أجل إنعاش السوق وإعادة كل تلك المكونات إلى العمل بكامل طاقتها.

وشدد "وحيد"، على أن مصر وأغلب محافظاتها فى حاجة حقيقية وماسة لخريطة عمرانية جديدة، من أجل امتصاص النمو السكانى الضخم وإعادة توزيعه بصورة أكثر كفاءة وفاعلية، فضلا عن تنشيط المدن والتجمعات الحضرية والعمرانية الجديدة واستغلال طفرة البنية التحتية وشبكة الطرق والمرافق فى ربط المراكز والأطراف وخلق مناطق نمو جديدة، والجميع متفقون على تلك الرؤية التى فرضها الواقع ورسم ملامحها الرئيس ضمن خطته للتنمية المستدامة طويلة المدى، لكن المطلوب هو أن تسير الأجهزة التنفيذية بنفس إيقاع الرئيس فى العمل والإنجاز من أجل تقليص الوقت المهدر وإعادة تنشيط قدرات النمو والاستفادة بطاقات كل القطاعات والشركات فى استكمال مسيرة التحديث والتنمية على أكمل وجه.

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر: 3 فرق بحث للكشف عن «شبكة سفاح الجيزة»

«الأرصاد» تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

سفاح الجيزة للنيابة: كنت عايز أبقى رجل أعمال.. وأبناؤه: «اعدموه بسرعة»

الصحة تعلن المحافظات الأكثر إصابة بكورونا

الصور

image description

انطلاق مؤتمر موسع لكلية التربية الرياضية بأسيوط غدًا

image description

قريبا.. افتتاح مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدة التشخيص عن بعد «العيادة الذكية»

image description

إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية في دمياط

image description

إزالة عقار متهالك بعد نشوب حريق في دمياط

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

المتهمون بقتل «فتاة المعادي» داخل قفص الاتهام (صور)

الجيزة تعلق الدراسة بالفترة المسائية تحسبًا لهطول أمطار غزيرة

مصادر: 3 فرق بحث للكشف عن «شبكة سفاح الجيزة»

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم في استشكال حبس طليق الفنانة هالة صدقي

منوعات

علماء الآثار يكتشفون قاعدة معالجة لليشم يرجع تاريخها إلى ما قبل 5000 عام

دراسة: بلازما المتعافين من كورونا لم تساعد مرضى الالتهاب الرئوي الحاد

9600 دولار سعر كمامة في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 25-11-2020

أيام زمان

سمير صبرى: عبد الحليم حافظ كان يقف على خشبة أثناء التمثيل ليكون طويلا

حكايات سمير صبرى مع جيهان السادات وكوكب الشرق

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

مأساة سعاد حسنى 1| هكذا استقبلت علاجها على نفقة الدولة: «خير جاى متأخر»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن التحول الرقمي.. والابتكار
ماجد حبته
حرب فى الظلام!
د.مينا بديع عبدالملك
فى اليوبيل الماسى لجمعية الدراسات القبطية
منى رجب
ليلة ساحرة مع أم كلثوم بقصر عابدين
المزيد

الثقافة

«قيم الشباب بين الواقع والسوشيال ميديا».. ندوة بالأعلى للثقافة

منتدى عفيفي مطر يناقش «مفيشْ رقمَ بيرد» لـ محسن محمد غدًا

بحضور وزيرة الثقافة.. أمسية بعنوان «مصر - إندونيسيا» اليوم

الإثنين.. ختام فعاليات معرض «فن الكم» بطلعت حرب