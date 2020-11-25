الحكومة: مشروعات بمليار جنيه لمواجهة الأمطار فى الإسكندرية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، الذي انعقد بتقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة على أجندة أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية.وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى ما تشهده البلاد حاليًا من تغيرات مناخية، وكميات الأمطار المتزايدة على عدد من المحافظات الساحلية، خاصة الإسكندرية، التي تسقط عليها كميات أمطار غير مسبوقة، وفي ظل تحديات صعبة، أهمها النمو العشوائي الرهيب، وتقادم شبكات الصرف الصحي، وغيرها من التحديات، وفي هذا الصدد، قال إنه تم التوافق على تنفيذ عدد من المشروعات للمحافظة بتكلفة مليار جنيه، سيتم البدء فيها بشكل جزئي على الفور بقيمة 300 مليون جنيه.ووجه مدبولي الشكر إلى جميع العاملين بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، على ما يبذلون من جهود غير عادية لمواجهة ما تشهده عدد من المناطق من سقوط أمطار غزيرة، وتعاملهم الفوري مع أي تداعيات تتعلق بالتغيرات في حالة الطقس، والتي يواصلون فيها الليل بالنهار؛ للتغلب على آثار تلك الأمطار الشديدة، مشيدًا كذلك بجهود القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ودعمهم ومساندتهم المتواصلة، بما يملكون من أفراد ومعدات، وذلك بالتنسيق مع مختلف المحافظات لمواجهة هذه الظروف الجوية الصعبة.