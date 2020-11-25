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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رعدية على السواحل الشمالية.. خريطة سقوط الأمطار حتى الجمعة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:02 م
الأمطار
الأمطار
سمر عبدالله
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قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس البلاد بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة، سيشهد حالة من عدم الاستقرار، إذ يشهد اليوم أمطارًا غزيرة رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية، مطروح السلوم، رشيد، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح).

وأضاف شاهين لـ"الدستور"، أن أمطار متوسطة إلى غزيرة ستسقط على بعض المناطق من الوجه البحري تحديدًا في كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، فيما تشهد محافظات الصعيد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تحديدًا في الفيوم، بني سويف، المنيا.

وأشار شاهين إلى أن طقس الخميس، سيشهد أمطارًا رعدية على بعض السواحل الشمالية مثل "الإسكندرية، مطروح، السلوم رشید، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح"، فيما تشهد محافظات الوجه البحري أمطارًا متوسطة في كفر الشيخ البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية.

أما عن طقس الجمعة، أكد شاهين أن هناك أمطار غزيرة تتعرض لها الإسكندرية، مطروح، السلوم رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح، فيما تشهد محافظات أخرى أمطار متوسطة تحديدًا في كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية.

أما محافظة القاهرة، أكد شاهين أن القاهرة الكبرى ستشهد أمطارًا متوسطة يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ونشاط في الرياح، ناصحًا الجميع باتخاذ التدابير اللازمة.

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