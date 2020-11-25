تحرير 4190 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت تحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة - عن ضبط 4190 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1772 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 199 مخالفة السير بدون تراخيص، 14 دراجة نارية مخالفة، 29 مخالفة شروط التراخيص، 32 مخالفة موقف عشوائى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.