بحضور وزيرة الثقافة.. أمسية بعنوان «مصر - إندونيسيا» اليوم

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تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، الأمسية السادسة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية" التى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية الأندونسية، وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.تتضمن الأمسية: كلمة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة محمد آجي سوريا القائم بالأعمال في سفارة إندونيسيا بالقاهرة، وكلمة ممثل ووزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الأندونيسي من بينهم: الدكتور شريف الجيار أستاذ النقد الأدبي بجامعة بني سويف، والشاعر عصام خليفة، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول دولة إندونيسيا.وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية: